Carrière is niet langer grootste prioriteit van zangeres Lindsay: “Ik kan Lisa-Maria niet loslaten. Alles draait om haar”

Film ‘Spi­der-Man: No Way Home’ in top 10 meest succesvol­le films aller tijden

Het succes van de Marvelfilm ‘Spider-Man: No Way Home’, kent geen grenzen. De film baande zich in het midden van een pandemie een weg naar een plaatsje in de top 10 van meest succesvolle Amerikaanse films aller tijden.

5 januari