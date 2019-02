Caroline Vereenooghe, vriendin van Karl Vannieuwkerke: “Even schrikken toen ik zwanger bleek te zijn” Tom Raes

20 februari 2019

11u00

Bron: Humo 1 Showbizz In de lente van vorig jaar raakte bekend dat sportverslaggever Karl Vannieuwkerke (48) de liefde vond bij dierenarts Caroline Vereenooghe (32). Niet veel later maakte het kersverse koppel bekend dat ze ook zwanger zijn. Dat nieuws kwam sneller dan verwacht, vertelt Caroline in Humo.

“Het was niet echt strak gepland”, aldus Caroline. “We hadden allebei een duidelijke kinderwens, dat was al vlug duidelijk, en we wilden geen drie jaar wachten. Maar dan weet je nog niet of het wel zal lukken, hè. Ik had al bij een paar vriendinnen gezien dat het niet altijd makkelijk gaat, dus leek het ons beter om niet te lang te wachten. Het was even schrikken toen ik plots zwanger bleek te zijn. Natuurlijk zijn we supertevreden, maar Karl wilde dit jaar met de fiets naar Compostela rijden en ik was nog van plan om een halve Iron Man te doen in Dubai. Dat zal dus voor later zijn.”

Caroline vertelt dat ze Karl Vannieuwkerke vooraf niet kende. “Ik wist niet dat hij een BV was. Ik had thuis geen tv, en ik heb jaren in het buitenland doorgebracht. Een vriendin heeft me eens zijn Wikipediapagina helemaal voorgelezen (lacht). Mijn ouders wisten wel goed wie hij was, mijn moeder heeft zelfs een paar boeken van ‘Vive le vélo’.”

Lees het hele artikel uit Humo hier.