Caroline uit ‘Lady Truckers’ overleefde grote brand Switel Hotel: “Licht en lawaai verdraag ik niet meer”

Ze is al vijftien jaar vrachtwagenchauffeur, en voor Caroline voelt het niet echt als werken aan. “Ik werk vooral ’s nachts en de nacht geeft mij rust. Mensen zijn dan minder gehaast op de baan en er is ook minder licht en lawaai”, vertelt ze in weekblad PRIMO. “Als klein meisje was ik bij de brand in het Antwerpse Switel Hotel in 1994. Sindsdien verdraag ik geen lawaai en licht meer. Nergens voel ik me veiliger dan thuis of wanneer ik alleen in de cabine van mijn vrachtwagen zit.”