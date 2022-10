Caroline Maes en Jo Hens niet blij met heftige verhaallijn in ‘Familie’: “Dit is heel zwaar thema voor een soap”

Royalty Koningin Mathilde grijpt alle aandacht op staatsbe­zoek met blauwe hoed die erg op snoepje lijkt

Koningin Mathilde steelt met haar opvallende hoed meteen de show in Litouwen, waar ze samen met koning Filip op een driedaags staatsbezoek is. Voor de gelegenheid draagt ze een mantel van Armani, maar het is de hoed die alle aandacht krijgt. Het blauwe hoofddeksel wordt op Twitter vergeleken met een ufo-snoepje of zure hostie. De website van Garderobe Royale gelooft dat de hoed geleverd is door Armani.

24 oktober