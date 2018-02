Carnavalisten lachen met Bart De Pauw en Bo Van Spilbeeck EDA

11 februari 2018

18u03 20 Showbizz Het '#MeToo'-schandaal, Bart De Pauw en Bo Van Spilbeeck waren afgelopen weekend populaire thema's tijdens de carnavaleske vieringen. De VTM Nieuws-journaliste vormde bij de 'voil jeanettenstoet' in Aalst een wederkerend personage.

Tijdens carnaval kan en mag alles en dus werd er zonder genade gepersifleerd en geparodieerd. Op Aalst Carnaval werd er gretig ingepikt op de nieuwfeiten rond Bo Van Spilbeeck, de VTM Nieuws-journalist die sinds kort als vrouw door het leven gaat. Het nieuws raakte nochtans niet zo lang geleden bekend, waardoor de carnavalisten ongetwijfeld nog last minute aanpassingen moesten aanbrengen aan hun act. Zo raakte al bekend dat de blonde pruiken in alle carnavalswinkels waren uitverkocht.

Carnavalsgroep ‘Olg Wapeisderaf’ wandelde met blonde pruik en in vrouwenkleren door de straten, als reporters voor de ‘Vlomse Transgender Mootschappoi’. Het avondvullend programma bestond uit onder meer ‘So You Think You Can Trance’, ‘Boer zkt. X’ en ‘Zen der nog janetten?’.

Ook Bart De Pauw kreeg ervan langs. En daarvoor bleek zijn personage De man -'Het is niet voor mij maar voor mijn eenzaamheid'- van Melle een ideaal vehikel. Hier en daar werden er wat extra attributen aangebracht....

... Zoals een koekoeksklok. Met aan het uiteinde geen koekoek maar een gsm, verwijzend naar de vele grensoverschrijdende sms-berichten die Bart De Pauw zou verstuurd hebben naar vrouwelijke collega's en medewerksters.

Er werd ook creatief omgesprongen met de naam van zijn productiehuis 'Koeken Troef'. Eerder deze week kondigde De Pauw er echter zijn vertrek aan.

Bekend volk

Jean-Jacques en vader Karel De Gucht -de echten- waren ook van de partij tijdens de stoet. Jean-Jacques had er zin in en kwam verkleed in een fout trainingspak met een blonde pruik. Ondanks de grote vraag had de Open Vld-politicus dan toch nog een blonde pruik op de kop kunnen tikken.

Zoon De Gucht was zelf ook voorwerp van spot. Zo werd er gelachen met zijn scheiding.