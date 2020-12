Carmen Pfaff zit al sinds februari in lockdown: “Een maand voor het virus uitbrak, heb ik een dubbele longontsteking opgelopen”

Muziek Time Magazine roept K-popsensa­tie BTS uit tot ‘Entertai­ner of the Year’

10 december K-popgroep BTS is door Time Magazine uitgeroepen tot ‘Entertainer of the Year’. Volgens het tijdschrift steeg “de sensatie in 2020 naar het hoogtepunt van hun carrière als popsterren, in een jaar dat gekenmerkt werd door tegenslagen”.