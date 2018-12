Carmen Pfaff niet te spreken over karige pensioen van Jean-Marie: “Zo dwíngen ze hem om verder te werken” Frederik Velghe

11 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Sinds kort weet Jean-Marie Pfaff (65) op welk pensioen hij vanaf 1 januari recht heeft. En bij dat bedrag hebben de gewezen topvoetballer en zijn echtgenote Carmen (62) hun bedenkingen. “We zullen voorzichtig moeten zijn”, zegt die laatste in Dag Allemaal, “en nadenken over sommige uitgaven.”

“We hebben de voorlopige berekening al eens gemaakt”, zegt Carmen. “Jean-Marie gaat een pensioen krijgen, ja, maar ’t is niet om over naar huis te schrijven. We kunnen er twee keer mee gaan eten, zeg maar. En dat voor iemand die al van z’n vijftiende werkt en altijd keurig z’n bijdragen heeft betaald.”

Eén - niet onbelangrijk - vooruitzicht hebben de Pfaffs nog. Het Duitse pensioen, dat Jean-Marie opbouwde tijdens z’n jaren bij Bayern München, moet nog toegevoegd worden aan het bedrag. “Maar ook daar moeten alle paperassen nog geregeld worden. We hebben voorlopig geen enkele zekerheid”, aldus Carmen. “Tja, zo dwíngen ze Jean-Marie om verder te werken, hé.”

Touringcar

Dat laatste is Jean-Marie ook van plan. Enerzijds door z’n vele (buitenlandse) lezingen verder te blijven doen, maar sinds kort ook via een opmerkelijk idee van de familie. Jean-­Marie en Carmen kochten een touringcar die lang dienst heeft gedaan voor het Audi-raceteam.

“Een serieuze kost, dat zeker”, aldus Carmen. “Maar we proberen dat te recupereren door de bus te verhuren. Er is een chauffeur voorzien, maar je kan ook Jean-Marie boeken als chauffeur. Zo komt hij toch ook nog onder de mensen. Dat lijkt me beter voor hem dan altijd thuis te blijven en voor mij te zorgen. (Carmen lijdt al jaren aan osteoporose, nvdr).”

