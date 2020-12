Carl Huybrechts, van tv-presentator tot olijfboer: «Na zes jaar de eerste oogst, zó emotioneel»

Vanaf dit weekend zijn de eerste blikken Sikitita-olie van El Flamenco de Doñana te koop en Carl Huybrechts geraakt daar amper over uitgepraat. Het heeft hem dan ook zes jaar gekost om dit voor elkaar te krijgen. «In november 2014 vertelde ik tijdens een etentje bij ons thuis aan een Spaans echtpaar dat ik plannen had om in het Zuid-Italiaanse Puglia op zoek te gaan naar een olijfgaard. Anouk (Mertens, Huybrechts partner, red.) en ik waren er enkele keren op vakantie geweest en we waren verliefd geworden op de masseria’s, de prachtige, witte herenboerderijen vaak omzoomd door honderden olijfboompjes. José, mijn Spaanse amigo die op bezoek was, vroeg meteen: ‘Waarom in godsnaam in Italië met olijven beginnen? Spanje is qua olijventeelt en productie van olijfolie de numero uno van de wereld . Andalusië alleen al produceert jaarlijks drie keer meer olie dan heel Italië. Bovendien is de landbouwgrond er de helft goedkoper.»