Cardi B post per ongeluk naaktfoto voor haar 77 miljoen volgers

Aanvankelijk dachten sommige fans dat haar profiel gehackt was en dat de naaktfoto met kwaad opzet gepost was. Cardi B nam echter de volledige verantwoordelijkheid op zich en verklaarde zich nader in een geluidsfragment op haar Twitterpagina: “God, waarom ben ik zo dom? Waarom? Waarom? Waarom? Ik ga er niet meer over nadenken en ga mijn gedachten verzetten op een feestje. Vroeger was ik toch een stripper. ‘Ay dios mio’”, klonk het.