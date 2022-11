Cardi B onder vuur door halloweenoutfit Marge Simpson: “Heeft mijn kunstwerk zonder toestemming gebruikt”

TV Matige kijkcij­fers na eerste week: Rode Duivels behoeden VRT (nog even?) van WK-voetbalka­ter

Het WK-voetbal leeft voor geen meter in ons land, behalve als de Rode Duivels spelen. Maar hoelang zal dat nog duren? Na de 1,9 miljoen fans voor hun eerste match, keken zondag 1,7 miljoen Vlamingen naar het pijnlijke verlies van hun idolen. En zo redden die arme Duivels de VRT (voorlopig) van een ferme kijkkater. Want er stemt opvallend minder volk af op het totale WK-aanbod. Zelfs Karl Vannieuwkerke moet het met gemiddeld ruim 160.000 kijkers of 30 procent minder doen dan bij het WK in 2018 in Rusland.

28 november