Cardi B krijgt schadevergoeding van meer dan 1 miljoen euro wegens laster

CelebritiesDe Amerikaanse roddelblogger Tasha K moet meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding betalen aan rapper Cardi B (29), wiens echte naam Belcalis Almanzar is. Tasha K beweerde in haar video’s onder meer dat Cardi B een prostituee was.

Cardi B spande in 2019 een rechtszaak aan tegen blogger Tasha K. Die zou in meer dan twintig video’s “kwaadaardige geruchten” hebben verspreid over de rapper. Zo beweerde ze dat Cardi een prostituee was die seksueel overdraagbare aandoeningen had opgelopen en die cocaïne had gebruikt. Ook suggereerde ze dat Cardi’s dochter mogelijk hersenafwijkingen had vanwege drugsgebruik van de muzikante tijdens de zwangerschap. Het kanaal UnWineWithTashaK heeft 1 miljoen abonnees.

De rapper vertelde in de rechtbank dat ze zich “extreem suïcidaal” voelde na het bekijken van de video’s. “Enkel een kwaadaardig persoon kan zoiets doen.” Cardi B had in de rechtbank verteld dat ze ook last had van angstaanvallen en depressieve gevoelens. Een jury oordeelde dat Kebe aansprakelijk was voor laster, inbreuk op de privacy en het veroorzaken van emotionele stress.

Een jury besloot dat de roddelblogger schuldig was en een miljoen dollar aan schadevergoeding moet betalen. Ook moet ze nog eens 250.000 dollar betalen voor de medische kosten die de rapper heeft gemaakt. In totaal is de blogger 1,11 miljoen euro aan de artiest verschuldigd.

