Cardi B koopt Lamborghini's met Offset Redactie

29 juli 2018

11u35

Bron: BuzzE 0 Showbizz Ze heeft geen rijbewijs, maar dat weerhield Cardi B er niet van om matchende Lamborghini's te kopen met haar man rapper Offset. Op Instagram pronkt de 25-jarige rapster met de bolides.

"Gezegend en getalenteerd. Officiële Lamb eigenaren", schreef Cardi B bij een foto van de peperdure auto's. De rapster zit op een blauwe variant, terwijl haar man heeft gekozen voor een groene.

"Als ik ga rappen over het bezitten van een Lambo, dan ga ik een f**king Lambo bezitten", legt Cardi B in een YouTube-video uit, verwijzend naar haar hit 'I Like It'. "Het interesseert me niets dat ik geen rijbewijs heb." In het filmpje laat ze ook nog even het bonnetje zien van de bolides. Ze legde ruim een half miljoen dollar (470.000 euro) neer bij de dealer.

Cardi B en Offset verwelkomden 10 juli hun eerste kindje, dochter Kulture. Deze week zegde de rapster haar tournee met Bruno Mars af. "Ik dacht dat ik haar wel mee zou kunnen nemen op tournee, maar ik denk dat ik dit mama-zijn wat heb onderschat", zei ze op Instagram

Blessed & Gifted 💚💙 Official Lamb owners @offsetyrn #aventador #His&Hers #kultureparents 💚💚💙💙 Een foto die is geplaatst door null (@iamcardib) op 29 jul 2018 om 01:57 CEST