Cardi B cancelt concerten en daar heeft ze een goeie reden voor TC

26 april 2018

11u21 0 Showbizz Rapster Cardi B (25) heeft beslist om al haar liveconcerten van de komende maanden af te zeggen. Dit weekend treedt ze nog een keer op, maar daarna wil ze het langere tijd rustig aan doen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met haar zwangerschap.

Hiphopster Cardi B heeft beslist om de komende maanden niet meer live op te treden. De zangeres is zwanger en wil het daarom even rustiger aan doen. "Dat wezentje groeit en groeit in mijn buik en ik kan het niet langer negeren", zegt ze. "Meer nog, ik kan bij momenten amper nog ademen op het podium. Zo heeft het geen zin om op te treden." Volgens insiders zou Cardi B in juli bevallen. Dat moet haar in staat stellen om in het najaar weer op te treden. Dat lijkt ze ook zelf te bevestigen. Cardi B verklaarde immers dat ze in september opnieuw paraat zal zijn om het voorprogramma van de Noord-Amerikaanse tournee van Bruno Mars te verzorgen. Cardi B is vooral bekend van haar solohit 'Bodak Yellow' en van haar samenwerkingen met Migos, Nicki Minaj, 21 Savage en Bruno Mars.