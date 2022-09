Candice uit 'Blind Getrouwd' reageert voor het eerst op scheiding: "We gaan even door heel moeilijk moment”

ShowbizzCandice en en Marijn uit ‘Blind Getrouwd’ zetten een punt achter hun huwelijk, zo maakten ze eerder deze week bekend . De twee leerden elkaar in 2020 kennen tijdens het VTM-programma, maar na bijna twee jaar als getrouwd koppel gaan ze voortaan “als vrienden” verder. Via de sociale media wil Candice nu iedereen bedanken voor de vele steunberichten die ze heeft ontvangen.

“Ik neem dit speciaal voor jullie op. Ik wil jullie super hard bedanken voor de keilieve berichten die jullie mij allemaal hebben gestuurd en voor de lieve reacties”, zegt Candice in een filmpje dat ze op Instagram deelde. “Wij gaan even door een heel moeilijk moment, en dan is het heel tof om van jullie zo’n lieve reacties te krijgen. Ik heb iedereen nog niet kunnen beantwoorden, maar ik doe mijn best om dat zo snel mogelijk te doen. Want het doet mij heel veel deugd om te zien at jullie allemaal sturen. Dank u, dank u, dank u.”

Afgelopen woensdag maakten Candice en Marijn gelijktijdig bekend dat ze een punt zetten achter hun huwelijk. “We hebben ervoor gekozen om vanaf nu als vrienden verder te gaan”, klonk het toen. “We hebben heel veel mooie momenten samen beleefd. Tijdens onze deelname aan ‘Blind Getrouwd’ hadden we direct een vriendschappelijke en ook verliefde klik waardoor we een ongelooflijk unieke ervaring hebben meegemaakt. Er zijn dan ook meerdere momenten die we nooit zullen vergeten.”

Als koppel merkten ze echter op dat er “uitdagingen” waren, zo gaven ze toe. “We hadden moeilijkere momenten en botsten op het feit dat we andere toekomstplannen voor ogen hadden”, gaven ze aan. “Toch willen we jullie meegeven dat we hier niet licht over zijn gegaan. We hebben hard aan onze uitdagingen als koppel gewerkt en verschillende dingen geprobeerd om onze relatie te versterken. Toch moeten we toegeven dat wij bleven twijfelen als koppel. Na twee jaar hadden wij het gevoel dat we een definitieve keuze moesten maken, wat we ook gedaan hebben. Marijn en ik gaan nu elk onze eigen weg uit, als vrienden. We willen ons richten op de toekomst en niet achteruit kijken.”

HERBEKIJK OOK: Zo verliep de eerste ontmoeting tussen Candice en Marijn

LEES OOK: