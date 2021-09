Candice uit ‘Blind Getrouwd' begint met eigen webshop: “Marijn steunt me door dik en dun”

ShowbizzCandice Martens (31) uit ‘Blind Getrouwd’ begint binnenkort haar eigen webshop. Daarop zal ze een kleurrijke collectie vrouwenkleren en accessoires verkopen. De stuks zijn gebaseerd op haar eigen kledij. “Er zal heel wat werk kruipen in de job, want ik doe alles zelf. Van de collecties kiezen en model staan tot de website ontwikkelen en de boekhouding doen. Gelukkig krijg ik heel wat hulp van mijn zus en Marijn.”

De roodharige maakte het nieuws gisteren bekend op haar Instagrampagina. “Ik kom net van de boekhouder. Het is officieel, mijn zaak is aangevraagd”, vertelde ze in haar stories. “Ik kan eindelijk verklappen wat ik ga doen. Ik start een eigen webshop.” Wanneer we haar vandaag spreken, vertelt Candice dat ze overdonderd is door de vele positieve reacties. “Het is kei leuk dat mensen zo massaal en enthousiast reageren. Dat is nog een extra stimulans om er helemaal voor te gaan.”

Voor Candice was het altijd al een droom om een eigen webshop te beginnen, maar ze kon er nooit tijd voor maken. “Mijn studies of mijn werk gingen altijd voor, waardoor ik niet aan de slag ging met m’n idee.” Mede dankzij haar deelname aan ‘Blind Getrouwd’ is ze ervan overtuigd dat ze de stap nu moet zetten. “Ik krijg de laatste maanden zoveel vragen van volgers die benieuwd zijn naar waar ik mijn kleren koop. En ook op de outfits die ik droeg in ‘Blind Getrouwd krijg ik enorm veel respons. Daarom denk ik: ‘Ik moet het nu doen’.”

Pittige collectie

Het is de bedoeling dat de online kledingwinkel binnen twee weken al van start gaat. Op de site zullen er heel wat vrouwenkleren en accessoires terug te vinden zijn. De rode draad van de collectie is pittigheid. “Mijn kleren zijn sexy, kleurrijk en allesbehalve saai. Dat zijn ook de uitgangspunten van mijn webshop. Zelf word ik er heel gelukkig en vrolijk van om leuke kleren te dragen, en dat gevoel wil ik doorgeven aan de mensen.”

De stuks uit de webshop zullen van overal komen, al zal ‘de bom van Beveren’ zelf niet meteen achter de naaimachine kruipen. “Dat zie ik niet meteen zitten”, lacht ze. “Er zal al heel wat werk kruipen in de job, want ik doe alles zelf. Van de collecties kiezen en model staan tot de website ontwikkelen en de boekhouding doen. Gelukkig krijg ik heel wat hulp van mijn zus en Marijn.” Omdat Candice alles op alles wil geven, kiest ze dan ook voor een loopbaanonderbreking. Dit schooljaar zal ze dus geen les geven in het secundair onderwijs.

Volledig scherm Candice en Marijn uit 'Blind Getrouwd' © Instagram

Trotse Marijn

De grootste uitdaging is momenteel nog een naam kiezen voor de winkel. Hoewel Candice al heel wat ideeën heeft, komt ze er toch niet helemaal uit. Daarom schakelde de roodharige de hulp in van haar volgers. “Het zou super tof zijn mochten jullie mee nadenken en een paar ideeën doorsturen. Ik zal de tofste ideeën eruit kiezen en dan gebruiken als naam voor mijn webshop”, liet ze weten op haar Instagram. “De persoon die als eerste met het leukste idee komt, krijgt een bon van 100 euro, de eerste cadeaubon van mijn webshop.”

Nog geen dag later kreeg Candice al 500 suggesties binnen in haar mailbox. “Ik ben mijn volgers zo dankbaar dat ze meedenken achter een leuke naam. De meeste personen sturen ideeën door waar mijn naam in verwerkt is, dus ik denk dat ik daar iets mee ga doen.”

En Marijn, die is natuurlijk enorm trots op zijn vrouw. Hij steunt haar door dik en dun en dat raakt Candice. “Marijn weet dat het mijn grote droom is, dus hij is heel enthousiast. Ik vind het super leuk dat hij er alles aan doet om me te helpen, maar eerlijk gezegd had ik niets anders verwacht van hem. Hij wil er alles aan doen om zijn vrouw gelukkig te zien.” Mission Accomplished.

