Candice Martens van ‘Blind Getrouwd’ lanceert eigen webshop

Tijdens het programma kreeg Candice via social media complimenten en vragen over de outfits die ze droeg. Daaruit ontstond het idee om eindelijk haar droom waar te maken en een webshop op te zetten met een selectie van stuks die ze zelf draagt of graag zou dragen. Een persoonlijke en eigenzinnige selectie waarmee Candice ook haar klanten wil bevestigen in hun zelfzekerheid: “Als leerkracht heb ik er altijd naar gestreefd om mijn leerlingen in hun krachten te zetten en te bouwen aan hun zelfzekerheid”, vertelt Candice. “Dat wil ik nu ook doen met mijn webshop. Als vrouwen mijn kleren of accessoires dragen dan wil ik dat ze zich geweldig, sensationeel en sterk voelen. Met ‘Fazenna by Candice’ zet ik me 100% in om vrouwen aan te moedigen zichzelf te zijn en van het leven te genieten.”