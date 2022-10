Candice en Marijn uit ‘Blind getrouwd’ spreken nog wél samen af als vrienden: “Blij dat we in elkaars leven blijven”

BVAfgelopen augustus raakte bekend dat het sprookje tussen Candice Martens en Marijn Lenaerts uit ‘Blind getrouwd’ tot een einde is gekomen. Ze stapten in 2020 in het huwelijksbootje, maar bijna twee jaar later besloot het stel om er een punt achter te zetten. Ondanks de breuk blijven de twee wel nog goede vrienden én delen ze kiekjes op Instagram. “Bedankt voor de gezellige namiddag", klinkt het onder meer.

Het nieuws van de relatiebreuk deelde Candice en Marijn op 31 augustus zelf in een openhartig bericht op Instagram. “De voorbije twee jaar zijn we als een getrouwd koppel door het leven gegaan. We hebben er echter voor gekozen om vanaf nu als vrienden verder te gaan", klonk het onder meer. En of het stel nog steeds erg close is. Candice bevestigt nu dat ze nog steeds erg goede vrienden zijn met een selfie op Instagram. “Superblij dat wij in elkaars leven blijven als goeie vrienden. Bedankt voor de gezellige namiddag.”

Relatiebreuk

“We hebben veel mooie momenten samen beleefd. Tijdens onze deelname aan ‘Blind getrouwd’ hadden we direct een vriendschappelijke en ook verliefde klik, waardoor we een ongelooflijk unieke ervaring hebben meegemaakt. Er zijn dan ook meerdere momenten die we nooit zullen vergeten, zoals onze huwelijksreis naar Kreta en dingen die we geleerd hebben van elkaar en onszelf.” Toen het stel ging samenwonen in Binkom begonnen er echter barsten te ontstaan. “We waren blij dat we de stap hadden gewaagd, maar merkten tegelijk ook uitdagingen. We hadden moeilijkere momenten en botsten op het feit dat we andere toekomstplannen voor ogen hadden.”

Ze benadrukten verder dat ze bij het maken van deze beslissing niet over een nacht ijs zijn gegaan. “We zijn hier niet licht over gegaan. We hebben hard gewerkt aan onze uitdagingen als koppel en hebben verschillende dingen geprobeerd om onze relatie te versterken. Toch moeten we toegeven dat we bleven twijfelen als koppel. Na twee jaar hadden wij het gevoel dat we een definitieve keuze moesten maken, wat we ook gedaan hebben. Marijn en ik gaan nu elk onze eigen weg, als vrienden. We willen ons richten op de toekomst en niet achteruit kijken.”

