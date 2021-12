Candice en Marijn uit ‘Blind Getrouwd’ blikken terug op bijzonder jaar: “De sleutel van mijn huisje afgeven maakte me triest”

Tv-presenta­tor James Cooke in uw top 100 Belgen: “De programma’s die ik maakte, draaiden niet om mij. En dat ligt mij ook, heb ik ontdekt”

Niemand uit de entertainment- of cultuursector eindigt in deze lijst van 100 Belgen van het jaar hoger dan James Cooke (37). Hij kreeg dat nieuws te horen toen hij net van de boot was gestapt waarmee hij en vijf andere BV’s 21 dagen op de Atlantische Oceaan hadden gedobberd voor een programma op Play4. “Dat doet mij nog altijd iets. ‘James De Musical’ en ‘Leef’ waren risico’s, want de Vlaming kan je niet sturen. They like it, or they don’t like it.”

9:00