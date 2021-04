Candice en Marijn op bezoek in de Q-Escape Room: “Met een pruik op herkenden de mensen ons niet”

Zo'n vijf maanden lang moesten Candice en Marijn hun relatie geheim houden. Nu de laatste aflevering van ‘Blind Getrouwd' op tv te zien was, kunnen ze hun geluk eindelijk van de daken schreeuwen. “We zijn nog altijd samen", lacht Candice. “Het gaat heel goed, het is leuk." Enige nadeel: de afstand tussen hun twee woningen. “We proberen om die afstand niet zo zwaar te laten doorwegen", zegt Marijn. “We proberen om de momenten waarop we wel samen zijn, gewoon leuk te maken.”

In de week verblijft het koppel elk in z'n woning, in het weekend maakt Candice de reis naar Binkom. “Dat moest altijd wel stiekem gebeuren", zegt ze. “Mensen mochten natuurlijk niet weten dat we nog samen waren." En dus was een vermomming nodig. “Ik heb thuis een pruik liggen en die had ik dan vaak op. Dan kon ik buiten komen zonder dat mensen me herkenden. Dat was een pruik met lang bruin haar. Daar deed ik dan nog een haarlint bij en hij droeg een pet. Ideaal."