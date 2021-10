Candice en Marijn gaan eindelijk samenwonen: “Heen en weer reizen werden we beu”

De vonk tussen Candice en Marijn sprong vorig jaar haast meteen over, maar hét discussiepunt was toch wel de grote afstand tussen de twee. Candice woonde in het Oost-Vlaamse Beveren en Marijn in Binkom, een deelgemeente van Landen. Afstand tussen beide: een kleine 100 kilometer. Even schrikken, zei Candice toen.

Nu is het koppel er dus uit: ze gaan samenwonen. "Onze eerste huwelijksverjaardag, op 1 oktober, heeft ons aan het denken gezet over de volgende stap", vertelt Candice, die volgende week een webshop in kleding start. "Vóór een jaar vonden we te vroeg. Maar nu gaat het goed tussen ons - door corona konden we weinig leuke dingen doen, dat is nu zo goed als achter de rug - en we hebben kunnen loslaten dat we moesten kiezen. Heen en weer reizen werden we beu. Elkaar een beetje missen is gezond voor een relatie, maar nu kijken we ernaar uit om echt sámen te wonen."

(Lees verder onder de foto)

Of het Beveren of Binkom of iets in het midden wordt, houdt het koppel graag nog als verrassing: "Laat ons zeggen dat we ofwel onze beide huizen verhuren, ofwel één van beide. Er wordt niets verkocht. Afstand nemen is voor ons allebei heel moeilijk. Natuurlijk is alles in dozen steken niet zo fijn. Maar voor ons is dit een leuke fase.”

