Canadezen woest nadat beelden van dodelijkste treinongeval te zien zijn in ‘Bird Box’: “Gebrek aan respect”

17 januari 2019

Bron: Insider 0 Showbizz In de Netflixfilm ‘Bird Box’ zijn beelden te zien van een van de dodelijkste treinongevallen uit de moderne Canadese geschiedenis. De burgemeester van Lac-Mégantic - waar het ongeval gebeurde - reageerde, maar Netflix houdt de beelden in de film.

In 2013 kwamen bij een treinongeval in het Canadese plaatsje Lac-Mégantic 47 mensen om het leven. Een tragische gebeurtenis, maar volgens Netflix ook een fotogenieke. Zij gebruikten de beelden van de uitbrandende trein namelijk in twee producties. Eén daarvan is ‘Bird Box’, de filmhit met Sandra Bullock.

Julie Morin, de burgemeester van Lac-Mégantic, trok na het zien van de film naar de Canadese media om een klacht in te dienen over het gebruik van de beelden en eiste dat de streamingwebsite niets meer van de ramp zou tonen. “We wachten op het moment dat Netflix de beelden zal verwijderen”, deelde Morin mee aan de Canadese pers. “We gaan dit verder blijven opvolgen en krijgen daarbij volop de steun van de burgers, want dit toont een gebrek aan respect tegenover de slachtoffers.”

Het ongeval dateert van juli 2013. Een trein met meer dan 7 miljoen liter ruwe olie aan boord, reed toen in op een dorp na een verkeerde buiging in de sporen. De enorme explosie die daarop volgen vernielde 44 gebouwen. 160 mensen werden dakloos, 47 mensen kwamen om.

Geen aanpassing

Volgens de Amerikaanse website Insider is Netflix niet van plan de beelden uit de film te halen, zij hadden contact met de streamingsite.

In ‘Bird Box’ speelt Oscarwinnares Sandra Bullock (‘Speed’, ‘Gravity’) een moeder die samen met haar twee kinderen is achtergebleven in een post-apocalyptische wereld waarin iedereen de drang heeft om zelfmoord te plegen. Ze leven in een huis met alle rolluiken naar beneden en telkens ze naar buiten gaan, moeten ze een blinddoek ombinden. Want telkens wanneer ze hun ogen zouden openen, worden ze door een kracht gedwongen om op een gewelddadige manier zelfmoord te plegen. Het gezin probeert uit alle macht te ontsnappen uit de situatie en in veiligheid te geraken.