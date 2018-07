Canadese rapper Smoke Dawg (21) komt om bij schietpartij DBJ

01 juli 2018

18u15

Bron: AD 0 Showbizz De Canadese rappar Smoke Dawg (21) is gisteravond in Toronto om het leven gekomen. De Canadese politie maakt melding van een schietpartij voor de ingang van Cube Nightclub. Er viel een dode en meerdere gewonden.

Volgens de politie werden er verschillende schoten gelost door twee verdachten, die nog op de vlucht zijn. Vrienden van Smoke Dawg bevestigen zijn dood op sociale media.

Onder meer rapper Drake brengt een ode aan de artiest, die met hem optrad tijdens de Boy Meets World-tour in 2017. "Al deze gezegende zielen die de laatste tijd gedoofd zijn, is verwoestend. Ik wens vrede voor onze stad. Zoveel talent en zo veel verhalen die we nooit te zien zullen krijgen. Rest up, Smoke'', schrijft hij op Instagram.

Drake via his IG story. RIP Smoke Dawg 💔 pic.twitter.com/xRnKVZzncX Drake Direct(@ DrakeDirect_) link

Smoke Dawg maakte deel uit van de groep Halal-gang, een stel opkomende rappers. Hij werkte aan zijn eerste album en kwam vorige week met een nieuw nummer, Fountain Freestyle.

De dood van de Canadees komt dicht op het overlijden van rapper XXXTentacion, die vorige maand om het leven kwam tijdens een schietpartij in Florida.

She Said Smokey You So Lit I Tell Her Say Mashallah #AnoGang🤟🏾 Een foto die is geplaatst door null (@smokedawg) op 07 mei 2018 om 22:53 CEST