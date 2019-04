Canadese oerrocker Neil Young zit opnieuw in de opnamestudio met Crazy Horse DBJ

11 april 2019

19u41

Bron: Belga 2 Muziek Neil Young (73) is met zijn legendarische begeleidingsgroep Crazy Horse een nieuw album aan het opnemen, zo heeft loudersound.com donderdag op gezag van de Canadese oerrocker zelf gemeld.

Young werkt voor het eerst weer samen met Crazy Horse sinds ‘Psychedelic Pill’ in 2012. Crazy Horse omvat deze keer gitarist Nils Lofgren, drummer Ralph Molina en bassist Billy talbot. De nieuwe plaat heeft nog geen naam, maar er zijn al elf songs voor geschreven. De opnames vinden deze week plaats.

Met Crazy Horse maakte Neil Young onder andere de albums ‘Tonight’s The Night’, ‘Zuma’, ‘American stars ‘n bars’ met daarop het naar verluidt in één trek opgenomen ‘Like a Hurricane’, en ‘Rust Never Sleeps’.