Camille, Pommelien Thijs en K3 vallen in de prijzen op het Gala van de Gouden K’s

Voor het tweede jaar op rij zijn de categorieën genderneutraal op het Gala van de Gouden K’s. Maar in tegenstelling tot bij de Ensors, waar de eerste genderneutrale film- en televisieprijzen resulteerden in een mannenonderonsje, overheerst girl power op deze awardshow van kinderzender Ketnet. Camille is verkozen tot ‘Artiest van het jaar’. Aangezien de stemming al dateert van december, dus vóór ze meedeed aan het razend populaire The Masked Singer als Miss Poes, heeft de zangeres deze award te danken aan haar debuutalbum Vuurwerk. De gelijknamige single haalde vorig jaar zelfs goud. “Dit had ik echt niet zien aankomen, maar ik ga extra hard werken om veel leuke muziek uit te brengen want ik hou zo hard van mijn fans”, vertelt ze met tranen in de ogen. De award kreeg ze uit handen van Lize Feryn en Aster Nzeyimana die voor één keer nog eens in het pak van de robots kruipen.

#LikeMe

Pommelien Thijs, die net als Camille in 2021 haar eerste solosingle uitbracht en dus ook genomineerd was als artiest, mocht dan weer voor het derde jaar op rij de award voor ‘Acteur van het jaar’ mee naar huis nemen. “Wat een eer, ik ben hier echt trots op. En ik heb goed nieuws: er zitten nog wat nieuwe acteeropdrachten in de pijplijn. Maar daar kan ik nog iets over vertellen.” Ook #LikeMe viel in de prijzen, maar niet als Ketnet-serie van het jaar. Door corona moesten de opnames van het derde seizoen worden uitgesteld waardoor de reeks in 2021 niet te zien was op het scherm én dus won ‘Meisjes’. Maar ‘Suprise #LikeMe’, waarin de cast hun grootste fans trakteert op een verrassing, werd op het gala wel beloond met de titel van Ketnet-programma van het jaar.

K3

Voor het eerst in vijf jaar tijd was K3 nog eens genomineerd in de categorie Song van het jaar. Met ‘Ushuaia’ lukte het de meidengroep niet om die Gouden K te verzilveren, maar met Waterval wel. Tot groot jolijt van Hanne, Marthe en nieuwkomer Julia. Ook al konden ze niet aanwezig zijn. ‘Belgium’s Got Talent’ is dan weer door de Ketnetters uitgeroepen tot Familieprogramma van het jaar en klopt zo The Voice van Vlaanderen, Thuis en De Container Cup in deze categorie. Koen Wauters en Ruth Beeckmans kwamen de award persoonlijk in ontvangst nemen. “Belgium’s Got Talent is echt wel een programma voor jong en oud, dus we zijn heel blij met deze prijs. En er is nog veel talent, dus we hopen op een nieuw seizoen.” Nina Derwael mag naast de trofee van Dancing with the Stars ook een Gouden K voor Coole Ket van het jaar in haar kast zetten. “Wat een mooie award met die kleuren, het krijgt zeker een mooi plekje.”

YouTube-hit van het jaar én TikTokster van het jaar gingen respectievelijk naar Stien Edlund en Timon Verbeeck. Outfit van het jaar was niet voor een vrouw, maar wel voor #LikeMe-acteur Francisco Schuster.

Optredens

Daarnaast waren er ook heel wat spetterende optredens in het Sportpaleis. Zo brachten Regi en Niels Destadsbader hun hit ‘De wereld draait voor jou’ en #LikeMe zong en danste de ziel uit hun lijf tijdens ‘Ochtendgymnastiek’. De cast van de Ketnet Musical bracht samen met Gloria Monserez ‘Je kan het’. Metejoor en Emma Heesters zorgden voor een prachtige versie van ‘Rendez-Vous’ en Camille sloot de avond gepast af met haar grootste hit ‘Vuurwerk’.

Het gala draaide niet enkel rond de winnaars, maar ook rond het afscheid van Thomas Van Achteren en Sien Wynants. De twee beëindigen na respectievelijk acht en negen jaar hun carrière als Ketnet-wrapper. Het Gala van de Gouden K’s was hun laatste wapenfeit als wrapper. Duizenden Ketnetters namen afscheid met een oorverdovend applaus. Ook de andere Ketnet-wrappers lieten het afscheid niet zomaar passeren. Sarah, Gloria en Sander staken een grote verrassingsact in elkaar. Samen met enkele Ketnet-vrienden zoals Jean Janssens, Charlotte Leysen, Maureen Vanherberghen, Gio Kemper en Danira Boukhriss brachten ze een eigen versie van De Vriendschapsband. Het was een complete verrassing voor Thomas en Sien. Wie hen zal vervangen, zien we vanaf 1 mei in ‘Wie wordt wrapper’ op Ketnet.

