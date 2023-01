CAMILLE, Metejoor én Pommelien Thijs: deze artiesten treden op tijdens de MIA’s

De awardshow vindt plaats op donderdag 26 januari in Paleis 12. De presentatrice van vorig jaar, Danira Boukhriss Terkessidis, geeft de fakkel door aan niemand minder dan zanger en muzikant Bart Peeters. Maar een muziekshow, zou niet hetzelfde zijn zonder ook échte livemuziek. ‘#LikeMe’-popsterren CAMILLE en Pommelien Thijs zullen alvast het beste van zichzelf geven, maar ook Metejoor, Oscar and the Wolf én Charlotte Adigéry & Bolis Pupul treden aan op het MIA’s-podium. De groep Vaya Con Dios zal geëerd worden met een Lifetime Achievement Award en zal uiteraard ook de aanwezigen en de kijkers thuis verblijden met een performance. Er zou nog een allerlaatste naam aan de line-up worden toegevoegd, maar dat blijft voorlopig nog een geheim.

Genomineerden

In november maakte VRT en VI.BE (het steunpunt voor artiesten en de muzieksector) alle nominaties bekend. In totaal wisten 29 groepen en artiesten een nominatie te strikken. Maar Stromae is de grote koploper en mag maar liefst negen nominaties op zijn naam schrijven: ‘Album’, ‘Pop’, ‘Solo man’, ‘Hit van het jaar’, ‘Artwork’, ‘Auteur/componist’, ‘Live act’, ‘Producer’ en ‘Videoclip’. Al moeten Charlotte Adigéry & Bolis Pupul niet veel onderdoen met acht nominaties: ‘Album’, ‘Alternative’ en ‘Groep’, ‘Artwork’, ‘Auteur/Componist’, ‘Live act’, ‘Producer’ en ‘Videoclip’. De Brusselse zangeres Angèle wordt ook dit jaar absoluut niet vergeten. Ze scoorde dit jaar zeven nominaties: ‘Album’, ‘Pop’, ‘Solo vrouw’, ‘Hit van het jaar 2022', ‘Artwork’, ‘Auteur/Componist’ en ‘Muzikant’.

De spanning zal ook te snijden zijn voor de ‘#LikeMe’-popsterren. Pommelien Thijs is genomineerd in vijf categorieën, die van ‘Doorbraak’, ‘Nederlandstalig’, ‘Solo vrouw’, ‘Hit van het jaar 2022' en ‘Videoclip’, én CAMILLE gaat aan de haal met vier nominaties. Ze maakt kans op een MIA voor ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo vrouw’ en ‘Live act’. Gaat de slokop van vorig jaar, Metejoor, opnieuw voor de winst of slaagt Oscar and the Wolf erin om een of meerdere nominaties te verzilveren? Ze wisten elk vier nominaties te bemachtigen. Metejoor voor ‘Album’, ‘Nederlandstalig’, ‘Hit van het jaar 2022' en ‘Solo man’ en Oscar and the Wolf voor ‘Pop’, ‘Solo man’, ‘Artwork’ en ‘Live act’.