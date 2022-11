CAMILLE-mania stopt niet, al 30.000 mensen bezoeken digitale wereld: “Ik loop er zelf ook vaak rond”

Livios Kalk bestrijden kost Belg 210 euro per jaar: hoe kan het goedkoper? En in welke regio's loop je het grootste risico?

Kalk is geen lachertje. Verkalkte leidingen en kalkaanslag in het koffiezetapparaat, de wasmachine of de vaatwasser kosten je een flinke duit. Je kan kalkaanslag verwijderen met een speciaal reinigingsproduct of het probleem voorkomen met een waterontharder. Waarom is kalk zo schadelijk voor onze leidingen? En hoe kan je kalkaanslag verhinderen? Bouwsite Livios vroeg het aan Bert Cieters van Ecowater.

