Camille kondigt vierde show in Lotto Arena aan

Begin november staat Camille dus vier keer in de Lotto Arena in Antwerpen. Dat nieuws kreeg ze zelf tijdens ‘De Cooke & Verhulst Show’ te horen. “Ongelofelijk, ik kan het niet geloven", klonk het uitgelaten. “Hoe ik me voorbereid? Ik ben al veel aan het oefenen op de loopband en ik ben aan het oefenen met zingen." En er was nog meer goed nieuws, want James Cooke en Gert Verhulst toonden haar ook dat ze momenteel te zien is op een billboard op Times Square in New York. Het gaat om reclame van Spotify.