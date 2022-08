Camille is klaar om internationaal door te breken: “Maar België zal altijd de belangrijkste plek in mijn hart innemen”

TV ‘Blind ge­trouwd’-deelnemer Joren: "Ik ben de ex van Kathleen van K3, maar dat mag het avontuur niet overschadu­wen”

Nog een goeie week en dan start het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Het populaire VTM-programma krijgt een opmerkelijke update: alle koppels gaan samen op huwelijksreis. Hoe dat verlopen is, kunnen we voor het eerst ook aan de deelnemers zelf vragen. Want tot nu loste VTM enkel foto’s, maar nu kan Showbits ook spreken met drie kandidaten. Wie met wie in het huwelijksbootje stapt, moeten ze nog geheim houden. En uiteraard of ze nog samen zijn of niet. Toch komen we al heel wat te weten. Bijvoorbeeld of het nieuwe concept evenveel drama oplevert als in de Australische versie. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

27 augustus