Camille is klaar om Duitsland te veroveren, maar hoe groot zijn haar slaagkansen? “Dit kan een werk van lange adem worden”

BV EXCLUSIEF. Deze zes bekende vrouwen maken statement en poseren zonder make-up: “Er is al genoeg fake”

Ze zitten altijd verstopt onder een extra laagje, de BV’s die voor onze lens poseren, of op een set of podium staan. Maar in ‘Liefde voor muziek’ is Hanne van K3 gewoon zichzelf: zonder gêne, zonder schmink. Het is een statement waar ook Zuhal Demir, Sandrine André, Belle Perez, Lies Vandenberghe, Ann Van Elsen en Lindsay De Bolle zich achter scharen. Hier tonen ze zichzelf zoals ze écht zijn, ontdaan van lippenstift en mascara.