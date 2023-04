Camille in tranen en de vele dansroutines: acteurs delen video’s van achter de schermen bij '#LikeMe’

Film KIJK. Comeback voor Johnny Depp op het witte doek: dit is de trailer van 'Jeanne du Barry’

Goed nieuws voor de fans van Johnny Depp (59): de acteur zal nog eens schitteren op het witte doek. Hij vertolkt Lodewijk XV in de nieuwe historische dramafilm ‘Jeanne du Barry’. Het verhaal gaat over Jeanne Vaubernier, een jonge vrouw die ervan droomt om hoger te klimmen op de sociale lader. Ze wordt één van de minnaressen van Lodewijk XV. De twee worden verliefd en Jeanne verhuist naar Versailles. Het is de eerste keer dan Depp op het witte doek te zien is sinds de rechtszaak met zijn ex-vrouw Amber Heard (36).