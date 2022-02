Camille, Gloria Monserez, MNM-dj Wanne en Sven Pichal over week tegen pesten: “Ik ben ooit zo laf geweest om mee te roepen”

ShowbizzVandaag, 18 februari, wordt de jaarlijkse week tegen pesten ingezet. Zangeres en actrice CAMILLE (20), Ketnet-wrapper Gloria Monserez (20), MNM-dj Wanne Synnave (25) en Radio 2-Inspecteur Sven Pichal (42) zijn de gezichten voor de nieuwe STIP IT-campagne. De vier ambassadeurs vertellen hoe zij ook al in hun leven in aanraking kwamen en komen met pesten. “Ik heb nu mijn Facebook verwijderd. Als ik het niet lees of niet zie, komt het ook niet binnen.”

Met ‘Diamant’, gezongen door CAMILLE, is de nieuwe STIP IT-actie uit de startblokken geschoten. De zangeres luisterde vroeger zelf naar liedjes om zich zelfzekerder te voelen. “Als mensen me vragen of ik zelf ooit ben gepest geweest, zeg ik automatisch ‘neen’. Louter omdat ik het nooit als ‘erg’ heb ervaren. Toen ik als kind bijvoorbeeld niet voor een feestje werd uitgenodigd en daarvoor huilde, vond mijn mama dat heel erg, maar ik een pak minder. Natuurlijk mag je zoiets niet minimaliseren, want elke vorm van pesten is niet oké.”

“In de lagere school is er in mijn klas veel gepest geweest”, vertelt Sven. “Toen ze me vroegen als boegbeeld voor deze actie dacht ik onmiddellijk aan één jongen voor wie ik nooit ben opgekomen. Ik ben zelf ooit eens zo laf geweest om mee te roepen met de groep. Afgelopen weekend heb ik die man, die ook Sven heet, opgezocht. Hij heeft ondertussen een zoontje van acht. Hij apprecieerde het enorm dat ik me excuseerde voor m’n gedrag vroeger, maar hij vertelde wel dat hij er sterker door was geworden. En dat hij ook aan z'n zoontje Kevin meegeeft wat de gevolgen kunnen zijn van pestgedrag. Jammer genoeg vertelde Kevin ook dat hij gepest wordt op school, maar het positieve is dat hij wél vriendjes heeft bij wie hij terecht kan.”

“Thuis met onze twee pleegzonen, die ondertussen 17 zijn, praten we ook veel over pesten”, vervolgt Pichal. “Het zijn heel verbale sterke kerels, maar we hebben hen duidelijk gemaakt dat ze altijd mensen gaan tegenkomen met wie ze moeten samenwerken die ze minder leuk vinden. Natuurlijk ben je er niet altijd en weet je niet of ze zelf pesten of gepest worden.”

Twijfels

“Pesten is een thema dat ik heel belangrijk vind”, aldus Wannes. “In het derde middelbaar, net voor ik uit de kast kwam, heb ik veel opmerkingen gekregen waardoor ik automatisch begon te twijfelen aan mezelf. Maar toen ik effectief duidelijk zei dat ik op jongens viel, was het pesten ook voorbij. Als mensen opmerkingen over je maken, tekent je dat sowieso. Maar achteraf heeft het me wel sterker gemaakt, maar met de nodige twijfels. Die zijn nu gelukkig volledig weg en ben ik volledig tevreden met wie ik ben. Niemand in m’n omgeving wist dat ik op jongens viel net omdat ik het zelf nog heel moeilijk had. Op het einde van het vierde middelbaar heb ik het wel tegen m’n beste vriendin verteld en dat hielp enorm. Dat is het belangrijkste dat ik wil meegeven vandaag: durf erover te praten met iemand. Ook met mijn ouders kon ik er achteraf heel goed over spreken.”

“Ik was net geen 17 toen ik uit de kast kwam”, pikt Sven in. “Ik was altijd wel zo’n beetje het haantje-de-voorste op school waardoor er nooit luid en duidelijk naar mij werd geroepen. Waarschijnlijk omdat het toen totaal nog niet zo bekend was, ben ik nooit gepest omdat ik op jongens viel. Ik heb het ook vlakaf tegen iedereen verteld in de klas. Tijdens de les godsdienst op maandagochtend. (lacht)”

Facebook verwijderd

Ook CAMILLE kan volledig zichzelf zijn, ondanks haar groeiende populariteit. “Vroeger wilde ik dat iedereen me tof vond. Ik was amper 16 toen ik begon bij #LikeMe en toen lag ik echt wakker van vieze reacties. Nu kan ik mij daarover zetten. Je kan nooit een wereld hebben waar iedereen je graag heeft.”

“Als je op tv of op de radio komt, heb je sowieso haatreacties”, beaamt Gloria. “Maar je kan nu eenmaal niet met iedereen aan tafel zitten en daar moet je voor jezelf een evenwicht in vinden. Zo heb ik bijvoorbeeld m’n Facebook verwijderd. Als ik het niet lees of niet zie, komt het ook niet binnen.”

Psycholoog

Gloria weet hoe belangrijk een vertrouwenspersoon is. “Ik heb het grote geluk gehad dat ik nooit met pestkoppen te maken heb gekregen, maar zelf ga ik al jarenlang naar een psycholoog. Het helpt me om te praten over wat ik voel. Ook met mijn mama en papa heb ik een heel open band. Ik kan met hen over alles praten. Op dit moment heb ik alles op een rijtje, maar ik heb er ook heel hard naar moeten zoeken.” “Iemand die verder van jou staat, kijkt op een andere manier naar een situatie”, zegt Wannes. “Als je buikpijn hebt, ga je naar dokter. En iedereen zou de reflex moeten maken om een psycholoog of therapeut op te zoeken als hij problemen heeft in zijn hoofd.”

“Je bent net wél goed bezig als je psychologische hulp zoekt”, pikt Sven in. “Zelf heb ik ook al twee keer hulp gezocht. Eén keer was bijvoorbeeld na een zware relatiebreuk en dat heeft me enorm goed geholpen. Maar als ik heel eerlijk ben, moet ik al even nadenken waar ik hier, bij de VRT, terecht kan mocht er iets zijn. Ik zou onmiddellijk naar mijn directe chef gaan, maar niet iedereen durft dat. Het woord ‘vertrouwenspersoon’ is heel zwaar, dat moet veel laagdrempeliger worden. Of er zou bijvoorbeeld werk kunnen gemaakt worden van een app of chatfunctie waar je dingen kan melden zodat het toegankelijker wordt. Pestgedrag mag niet weggelachen worden.”

Zet ook 4 stippen op je hand! Elke stip heeft een betekenis en is gelinkt aan een engagement. Ze geven kinderen en volwassenen houvast in hoe met pesten om te gaan. De 4 engagementen zijn de volgende: Ik vind pesten niet oké, en zal er nooit aan meedoen. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt. Maar ook het woord ‘stip’ zelf, kreeg een mobiliserende betekenis, samen vormen de vier letters een duidelijk engagement: STIP = Samen Tegen Iemand Pesten.

De Vlaamse week tegen pesten is een jaarlijks weerkerend initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in samenwerking met Ketnet, Radio 2, MNM en WAT WAT. De actie vindt dit jaar al voor de tiende keer plaats: van vrijdag 18 februari tot vrijdag 25 februari. Kinderen, leerkrachten, scholen, jeugdbewegingen en sportverenigingen zetten dan allemaal hun beste beentje voor om pesten een halt toe te roepen.

