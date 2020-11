Camille Dhont ontroert iedereen met Rode Neuzen Dag-nummer: “Ik voel me ook niet altijd happy, maar noem me gerust een vechter”

ShowbizzZe is populair dankzij de Ketnet-reeks ‘#LikeMe’, en nu scheert ze ook hoge toppen samen met Regi. Met hem bracht Camille Dhont (19) recent een gevoelig nummer in de ‘Liefde voor Muziek’-special naar aanleiding van Rode Neuzen Dag. Met ‘Vechter’ bezorgde Camille kijkers kippenvel, en niet in het minst Regi zélf. Het meest emotionele tv-moment van z’n leven, zo noemt hij het.

“Ja, het was overweldigend”, vertelt Camille Dhont ons. “Ik heb heel veel mooie reacties gekregen. Blijkbaar haalden veel mensen er op de één of andere manier kracht uit. Sommigen stuurden me berichten met hun eigen verhaal. Het is zo leuk dat ik iets kan betekenen en dat mensen zich door ‘Vechter’ iets beter voelen.”

Het is een herwerkte versie van een Lady Gaga-nummer. Die werd gemaakt voor de 21-jarige Eline. Haar verhaal heeft jou aangegrepen, hé?

Zéker. Dat is enorm bij mij binnengekomen. Eline kampt al haar hele leven met kinderreuma. Daardoor heeft ze een deel van haar jeugd niet kunnen beleven. Het heeft een heel grote impact. Soms moet ze weken platliggen door de pijn. Fysiek en mentaal heeft zij al veel meegemaakt. Dat we ‘Vechter’ speciaal voor haar mochten brengen... Dat raakte mij diep.

Dat was ook heel goed te merken. Je kreeg de laatste zinnen zelfs amper gezongen.

Ja, ik heb tijdens het zingen van dat liedje vaak op het punt gestaan om in huilen uit te barsten. Het was zó emotioneel... Ik ben heel empathisch, zie je. Ik wilde me distantiëren van de tekst, omdat ik wíst dat ik anders zou huilen of breken. Maar bij de zin ‘Ik waagde ooit de sprong, maar een engel brak de val’ kwamen de emoties toch helemaal los. Ik wilde het liedje nog uitzingen, maar dat lukte niet...

Je kon je tranen niet bedwingen.

Nee... Het was zo’n intens moment. De eerste keer dat ik tijdens het zingen zo emotioneel ben geworden. Een speciale ervaring. Regi had me gewaarschuwd dat het heftig zou zijn, maar ik dacht niet dat het zo’n vaart zou lopen. Maar dus tóch... ‘Vechter’ stootte meteen door naar nummer 1 in iTunes.

En op YouTube werd de clip al meer dan 200.000 keer bekeken.

Ja, het is echt zot. Dit hadden we helemaal niet verwacht. In de eerste plaats was dit iets speciaals voor Rode Neuzen Dag en voor Eline. Maar ik vind het fijn dat ik mensen zo een hart onder de riem kan steken. Zeker tijdens deze coronacrisis zijn er veel mensen die het zwaar hebben. Het doet deugd om dan samen met Regi een steentje te kunnen bijdragen.

Het klikt tussen jou en Regi.

Ja, amai! We zijn heel goed bevriend geraakt. Ja, ondanks dat leeftijdsverschil. En dat gaat moeiteloos. We hebben dezelfde interesses, hetzelfde gevoel voor humor. Regi is zo’n lieve en aangename mens. En voor mij is het uiteraard een privilege om met iemand als Regi te kunnen samenwerken. Ah ja, die man is een hitmachine!

Maar Regi heeft nu punten gescoord bij z’n dochters. Zij kennen jou van ‘#LikeMe’.

Inderdaad. Ellie Martha en Renée zijn zó schattig! Soms komt Regi’s vrouw Elke weleens met de kinderen piepen in de studio. Telkens als Renée mij ziet, wordt ze verlegen en verschuilt ze zich achter Elke. (lachje) Zo lief! Die meisjes zijn ook geweldig goed opgevoed, altijd beleefd en zo. Ja, ik voel mij echt thuis bij Regi. Hij is ook de producer van m’n eerste solo-album. Dat wordt begin volgend jaar gereleased. Goh... Dit is allemaal een droom die uitkomt!

Werk jij nu dag in dag uit met Regi samen?

Toch heel veel, ja. De studio is tegenwoordig m’n natuurlijke habitat. En met andere artiesten ben ik nummers aan het schrijven voor mijn album. Met Sean Dhondt, Gene Thomas, Milo Meskens en Stefaan Fernande. Die laatste heeft ‘Nobelprijs’ geschreven voor Clouseau. Ja, ’t zijn allemaal straffe mensen.

Ondanks de coronacrisis ben jij dus behoorlijk druk bezig. En het gaat jou als zangeres voor de wind. Je stond al eens op 1 in de Ultratop met ‘Vergeet de tijd’.

Het is écht crazy, ik weet het. Ik heb nog geen moment stilgezeten nadat ik mijn platencontract heb getekend. En misschien biedt deze coronaperiode ook wel voordelen. Want daardoor kan ik nu in alle rust aan m’n debuutalbum werken. We staan al veel verder dan we gepland hadden.

Je hebt je studies on hold gezet. Daar heb je dus nog geen spijt van?

Nee, nee. Zeker niet als ik hoor hoe moeilijk veel studenten het hebben door corona. Ik had een jaar gestudeerd voor singer-songwriter aan de PXL in Hasselt. En ik hoop die studies te voltooien. Maar nu eerst dus mijn solo-album. Het wordt trouwens allemaal Nederlandstalige pop. En er moet ook zéker een emotioneel nummer in, zoals ‘Vechter’.

Heeft dat een specifieke reden?

Ja. Ik wil dat mensen zien dat ik niet alleen een uithaal kan doen of uptempo liedjes kan brengen. Ik wil ook mijn fragiele kant laten zien. En die ingehouden dimensie van m’n stem laten horen. En met gevoelige nummers zou ik graag aangeven dat ik - net als iedereen - ook al wat tegenslagen heb gehad in m’n leven. Ook ik voel me soms niet helemaal happy, snap je. En wat die tegenslagen betreft: je mag mij gerust een vechter noemen. Ik vecht voor mijn geluk en dat van de mensen die mij lief zijn. Dus noem mij gerust een vechter.

