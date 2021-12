Camille Dhont en Pommelien Thijs grootste kanshebbers op Gala van de Gouden K’s

Showbizz Kasteel van de Meilandjes opnieuw in prijs verlaagd

De familie Meiland krijgt hun Chateau Marillaux maar niet verkocht. In februari werd nog vrolijk aangekondigd dat het kasteel van de markt was, maar bijna een jaar later is er nog altijd niets ondertekend. Ondertussen laat Erica Meiland (58) op sociale media weten dat ze de vraagprijs opnieuw laten zakken hebben.

14 december