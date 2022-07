Camille brengt eigen kledingcollectie uit met JBC: ”Zo leuk om een collectie mee te kunnen uitdenken”

De eerste collectie komt er in november al aan en zal niet alleen te verkrijgen zijn in alle JBC-winkels. De kledingcollectie van Camille zal namelijk ook beschikbaar zijn in Roblox, een populair online spel onder kinderen. De JBC-wereld in Roblox zal bestaan uit een winkel, een podium, verschillende spelletjes en een kids community. Zo kunnen fans van de zangeres vanaf dit najaar dus niet alleen in real life, maar ook digitaal schitteren in de collectie van het ‘#LikeMe’-gezicht.