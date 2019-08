Camila Cabello krijgt concurrentie van Fifth Harmony-collega: Normani heeft met ‘Motivation’ grote hit te pakken Korneel Dobbels

27 augustus 2019

18u00 1 Showbizz Ze won slechts één award op de MTV Video Music Awards vannacht, maar toch was de zaal en het publiek in de ban van Normani (23). De zangeres kan bij ons voorlopig op weinig naamsbekendheid rekenen, maar daar zal snel verandering inkomen. Nu ze de aandacht van Amerika heeft, is de ster vastbesloten om ook de wereld te veroveren. Dat ze bakken ‘Motivation’ heeft, dat bewees ze al.

Normani Hamilton, die enkel haar voornaam gebruikt als artieste, werd op 31 mei 1996 geboren in de Amerikaanse staat Georgia. Normani is het enige kind van haar moeder, maar ze heeft wel twee oudere halfzussen aan haar vaders kant. De showbizzmicrobe begon al vroeg te kriebelen, want toen ze drie was begon haar artistieke loopbaan. Zo deed ze als kleuter al aan dansen en turnen - een kunst die ze duidelijk nog niet verleerd is. Toen ze 13 was zong ze haar eerste liedje in, maar het succes bleef nog uit.

In 2012 waagde Normani haar kans in de Amerikaanse versie van ‘X Factor’. Ze overtuigde de jury bij haar auditie, maar kreeg enkele rondes later te horen dat ze huiswaarts mocht keren. Ally Brooke, Lauren Jauregui, Dinah Jane en de ondertussen wereldberoemde Camila Cabello kregen hetzelfde slechte nieuws te verwerken. Tot de jury - bestaande uit L.A. Reid, Demi Lovato, Britney Spears en Simon Cowell - het idee kreeg om de meisjes als groep een kans te geven. Het resultaat was Fifth Harmony. Als groep verzilverden ze een plekje in de finale en wisten ze uiteindelijk derde te worden. Twee jaar eerder haalde One Direction hetzelfde resultaat in de Britse versie van het programma. Ook die jongens werden door Simon in een groep geplaatst nadat ze individueel niet goed genoeg werden bevonden. Fifth Harmony kende niet hetzelfde succes als One Direction, maar de groep had wel een stevige fanbase en kon hier en daar een hit scoren. Vooral de nummers ‘Worth It’ en ‘Work from Home’ zullen zelfs mensen die nog nooit van de popgroep gehoord hebben bekend in de oren klinken.

Eind 2016 was echter het begin van het einde voor de groep. Het populairste bandlid, Camila Cabello, besloot de band te verlaten en haar kans als soloartieste te wagen. Een gewaagde, maar goede gok, zo is gebleken. De groep ging verder als een vierkoppige band - net zoals One Direction na de breuk met Zayn Malik - maar besliste begin 2018 om Fifth Harmony voor onbepaalde tijd op te doeken. Alle leden, waaronder Normani, hoopten daarna vurig op een doorbraak als soloartiest, maar niemand wist het instant succes van Camila te evenaren. De ‘Havana’-zangeres heeft 38 miljoen volgers op Instagram. Normani, die op Lauren na het populairste lid van de opgesplitste groep is, moet zich met 34 miljoen fans minder tevreden stellen. Al moet dat in perspectief geplaatst worden: 4 miljoen fans blijft veel, zeker voor iemand van amper 23 jaar oud met maar één échte solosingle.

De nieuwe Ariana?

Voor ‘Motivation’ scoorde ze wel al - zij het bescheiden - met de nummers ‘Love Lies’, ‘Waves’ en ‘Dancing with a Stranger’, maar daar was het succes vooral aan haar muzikale partners te danken. Dat laatste nummer is een duet met Sam Smith, die de successen op muzikaal vlak aan elkaar rijft. Met ‘Motivation’, een nummer dat deels van de hand is van popsensatie Ariana Grande, doet Normani het nu helemaal alleen. Zowel in haar videoclip als tijdens haar live-optreden op de MTV VMAs bewijst de zangeres dat ze naast zingen ook nog een stevig potje kan dansen. De acrobatische stunts krijg je er als kijker gratis bij. Haar zangpartijen worden door kenners vergeleken met die van Ariana Grande en Beyoncé. “Als je goed luistert, kan je de geboorte van een popster horen”, recenseerde het gerenommeerde blad Rolling Stone het popnummer.

De fans en zelfs de mensen die voorheen nooit van Normani gehoord hadden, zijn het daar duidelijk mee eens. Tijdens de MTV VMAs was de zangeres wereldwijd ‘trending’. Er werden meer dan 500.000 tweets over haar de wereld ingestuurd tijdens de uitzending. Niemand anders - zelfs niet Camila Cabello, die optrad met tieneridool Shawn Mendes - werd zo fel besproken op sociale media. En dat wil wat zeggen, als je weet dat Taylor Swift een vurige speech gaf en Miley Cyrus voor het eerst live zong sinds haar breuk. Die laatste hield het overigens opvallend sober tijdens haar emotionele optreden. De twerkpartijen waarvoor ze gekend staat, liet ze achterwege. Normani twerkte er daarentegen wel op los terwijl ze haar seksueel getinte tekst zong. Dat ze er helemaal voor gaat, mag dus wel duidelijk zijn. Normani is helemaal klaar om uit de schaduw van voormalige Fifth Harmony-collega Camila te treden.