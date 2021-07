Camila Cabello is bodyshamers beu: “Oorlog voeren met je lichaam is uit de mode”

“Ik was aan het hardlopen in het park, me met mijn eigen zaken aan het bemoeien, aan het proberen om fit te zijn en om een gezonde levensstijl te hebben,” steekt Cabello van wal. “Ik droeg een topje dat mijn buik deels ontblootte. Ik verstopte hem niet in omdat ik aan het rennen was, zoals een normaal persoon die daar op dat moment niet de hele tijd mee bezig is.” Op dat moment zou de zangeres geconfronteerd zijn met haar buik die zichtbaar was. “En ik had zoiets van: ‘Verdomme’,” vervolgde ze. Hoewel ze niet in detail ging over het moment waarop ze gebodyshamed werd, liet de zangeres duidelijk weten er niet mee gediend te zijn geweest. “Dus toen herinnerde ik mezelf eraan dat oorlog voeren met je lichaam niet meer in de mode is.”