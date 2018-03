Cameron Vandenbroucke: "Ik ben zoals papa, alleen winnen is goed genoeg" Kristof Van De Parre

27 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De ene verloor haar zoon, de andere haar papa. Acht jaar na de schielijke dood van wielerheld Frank Vandenbroucke in Senegal gaat er geen dag voorbij zonder dat mama Chantal (65) en dochter Cameron (19) aan hem denken. Nu is er ‘VDB. De biografie’, waar Franks moeder en dochter aan meewerkten. Ze doen hun verhaal in Dag Allemaal.

‘Vdb’ is een aangrijpend boek, en dat is ook het gesprek dat we hebben met twee van de belangrijkste vrouwen uit zijn leven: mama Chantal en dochter Cameron. We treffen beide dames in Café de la Grand Place in Ploegsteert, waar Frank opgroeide.

‘VDB’ is een must read, zo’n boek dat je gelezen moet hebben. Proficiat. Maar vinden jullie het niet moeilijk dat iedereen nu weer over Frank spreekt?

Cameron: Ik vind dat net super! Ook voor dit boek uitkwam, werd ik dagelijks aangesproken over papa: dat ze hem zo’n fijne man vonden, een geniale coureur ook… Het maakt me trots, en ik vind er troost in dat ik niet de enige ben die elke dag aan hem denkt.

Waarom hebben jullie voor het eerst meegewerkt aan een biografie over Frank?

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN