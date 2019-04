Exclusief voor abonnees Cameron Vandenbroucke houdt de nagedachtenis aan haar vader Frank mee in leven: “Papa zou niet vergeten willen worden, hij hield van aandacht” VVDW

19 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Wielerlegende Frank Vandenbroucke blijft tien jaar na zijn dood én twintig jaar na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik populair bij de Vlaming. Het is dan ook niet vreemd dat er nu een docureeks op Canvas start en een T-shirtcollectie uitkomt. Dochter Cameron (20) werkte aan beide mee. “Ik wil mijn vader eren”, vertelt ze in Story.

Dood, maar niet vergeten: dat vat de status van Frank Vandenbroucke in Vlaanderen wel zo’n beetje samen. Dit najaar is het tien jaar geleden dat de rebel van de wielerwereld onverwacht overleed in Senegal, en dat zullen we geweten hebben. Op TV start een documentairereeks op Canvas met Lieven Van Gils, en Cameron Vandenbroucke, dochter van en aanstormend wielertalent, lanceert samen met kledingketen ZEB een nieuwe wielercollectie geïnspireerd op Frank. De prille twintiger poseert voor het eerst, maar het lijkt alsof ze nooit anders gedaan heeft. Toch ambieert ze geen modellencarrière, maar kiest ze voluit voor topsport. Lange tijd was ze een beloftevolle loopster – ze werd drie keer Belgisch kampioen – maar een voetbreuk betekende het einde van haar atletiekcarrière. En nu kiest ze net als haar vader voor de fiets. Nog maar een jaar, maar met het opleidingsteam van de Lotto-Soudal Ladies won ze vorige zomer al meteen haar eerste officiële wedstrijd, bij de vrouwen-elite in Lombardsijde. “Ik wil heel graag prof worden”, vertelt Cameron. “Tegelijk wil ik volgend jaar mijn diploma Communicatie halen, want vrouwen verdienen met koersen een pak minder dan mannen. En ik zou graag op de communicatiedienst van een wielerclub werken. Ik heb al stage gelopen bij Quickstep en volgend jaar misschien bij Lotto.”

Voor een wielercarrière heb je natuurlijk een prima voorbeeld. Hoop je zo goed als je vader te worden?

“Ik hoop mijn carrière te kunnen ontwikkelen, maar ik denk niet dat ik het talent van mijn vader heb. Hij was een fenomeen zoals we ze niet vaak tegenkomen. Ik ben goed in sport en ik kan wel iets op de fiets, maar kracht alleen bepaalt niet of je goed bent. Je moet bijvoorbeeld ook het ritme van het peloton kunnen volgen.”

