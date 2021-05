Camera’s draaiden pas op het laatste moment richting Hooverphonic: “We dachten dat ze onze teleurstelling wilden filmen”

Op het laatste moment

De opluchting kwam bovendien pas op het laatste moment, want de naam van Hooverphonic kwam pas als voorlaatste uit de bus. “Er stonden aanvankelijk geen camera’s in onze buurt, dus dat is normaal gezien niet zo’n goed teken”, vertelde Alex tijdens zijn interview op de radio. En dan verscheen er plots toch nog een exemplaar naast de groep. Volgens Alex Callier zag Geike Arnaert de bui toen al hangen. “Dat is om onze teleurstelling te filmen”, dacht de frontvrouw van de groep aanvankelijk. Geike zelf was deze ochtend trouwens niet aanwezig. Ze moet nu volop rusten zodat haar stem haar er straks weer volledig klaar voor is.