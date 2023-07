Cameo van het jaar? VTM NIEUWS-anker Dany Verstraeten duikt plots op in 'Fuck You Very Very Much’

Festivals IN BEELD. Tomorrow­land wordt bijna wegge­spoeld, maar festival­gan­gers laten zich niet ontmoedi­gen

Niet zo’n prachtig weer vandaag in Boom. De festivalgangers van Tomorrowland werden er geteisterd door een ware regenstorm, die sommige optredens letterlijk in het water deed vallen. Maar geen nood, dan trekken we wel even een poncho over die bikini aan. Een paar sfeerbeelden op een rij.