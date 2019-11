Caitlyn Jenner neemt deel aan Britse survivalshow Redactie

12 november 2019

13u52

Bron: AD 0 Showbizz Caitlyn Jenner gaat een nieuw avontuur tegemoet. De Amerikaanse sluit zich aan bij de cast van de Britse versie van het realityprogramma ‘I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!’. Hiervoor zal de vroegere Olympisch kampioen afreizen naar de Australische 'outback' om daar met de andere deelnemers deel te nemen aan de survivalshow. Dit meldt People.

De 70-jarige Caitlyn Jenner deed in 2003 al eens mee aan de Amerikaanse versie van de survivalshow, toen ging ze nog als Bruce door het leven. Caitlyn is vooral benieuwd naar de dynamiek binnen de groep en wat haar rol zal zijn. “Het omgaan met andere mensen is het moeilijkste onderdeel. Het is nog moeilijker dan giftige slangen van je afslaan, want daarbij moet je gewoon uit de buurt blijven. Het zal lastig worden voor me, omdat ik de rest niet kan ontlopen. Ik hoop dat ik als een soort vredestichter kan optreden”, aldus Caitlyn.

Ze vervolgt: “Ik vermoed dat ik wel in staat ben om anderen bij elkaar te brengen en houden. Daarbij ben ik goed in dingen maken, water koken en het vuur aanhouden als het regent. En ik zal tevens laten zien dat ik nog steeds dezelfde persoon ben als vroeger.”

Haar familie was verrast dat ze mee wilde doen aan de show. “Maar ik wilde gewoon eens wat anders doen en had dit nodig”, zo liet ze aan de Jenners en Kardashians weten. Als ze een persoon zou mogen meenemen naar Australië, dan was dat Kanye West. “Hij is een goede vriend van mij, met wie je ook een interessant en intelligent gesprek kunt voeren. Hij zou mijn ideale kampeermaatje zijn.”