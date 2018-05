Caitlyn Jenner liet borsten verwijderen DBJ

23 mei 2018

09u30

Bron: ANP 0 Showbizz Zo'n twintig jaar voor haar uiteindelijke transformatie tot vrouw, startte Caitlyn Jenner al eens een medische procedure met dat doel. De realityster liet de vorderingen destijds echter ongedaan maken toen haar dochter Kendall werd geboren.

Aan Vice-platform Broadly vertelt de 68-jarige dat ze na een aantal jaar hormoontherapie "een bescheiden B-cup" had toen ze ex-vrouw Kris ontmoette. Na de geboorte van Kendall in 1995 besloot ze haar borsten middels liposuctie te verwijderen. "Ik dacht: ik kan zo niet eens gaan zwemmen met mijn kind. Ik was verdrietig, maar ik had mijn beslissing gemaakt: ik moest eerst nog mijn kinderen opvoeden." Kris en Caitlyn, die destijds als Bruce door het leven ging, kregen in 1997 nog een dochter, Kylie.

Alhoewel Kris in de families realityshow 'Keeping Up With The Kardashian' heeft ontkend dat ze tijdens hun huwelijk wist dat Bruce transgender was, beweert Caitlyn dat het Kris was die de afspraak maakte voor haar liposuctie.

In het interview vertelt Caitlyn dat ze het moeilijk vindt haar relaties met Kendall, Kylie en haar vier kinderen uit eerdere huwelijken te onderhouden. "Ik heb veel kinderen, maar soms is het door omstandigheden moeilijk om een nauwe band met hen te hebben. Ze hebben allemaal hun levens, iedereen is verder gegaan. Ik breng heel veel tijd thuis door in mijn eentje."