Cabaretier Youp van 't Hek ontslagen uit ziekenhuis Belga

23 maart 2020

16u56 2 Showbizz De Nederlandse cabaretier Youp van 't Hek is maandag ontslagen uit het ziekenhuis en herstelt thuis voort van de coronainfectie die hij opliep. Dit heeft zijn agentschap bekendgemaakt. Donderdag werd bekend dat de cabaretier werd opgenomen in het ziekenhuis.

“Zijn oprechte dank en grote waardering gaan uit naar de artsen en het verplegend personeel van dit ziekenhuis”, staat in de verklaring.

De 66-jarige Van 't Hek sukkelt al enkele jaren met zijn gezondheid. In 2015 moest hij een hartoperatie ondergaan nadat hij een aantal keren onwel was geworden op het podium. In november vorig jaar gebeurde dat tijdens een show in het Oude Luxor in Rotterdam en werd hij in een ziekenhuis opgenomen.

In september wil de 66-jarige cabaretier zijn optredens hervatten. Dit jaar speelt Van 't Hek zijn laatste oudejaarsconference.