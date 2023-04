Cabaretier Paul van Vliet (87) overleden

“We zijn intens verdrietig, maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend”, meldt zijn familie. “Hij laat met zijn teksten, muziek en komische types een schat aan verhalen en liedjes na die getuigen van een vol leven en een prachtige theatercarrière. Onze lieve Paul, levenslustig, krachtig en vol ideeën tot het eind. We gaan hem missen.”

Van Vliet begon met cabaret toen hij in de jaren vijftig in Leiden rechten studeerde. Hij speelde daarna in diverse gezelschappen en richtte in de Nieuwe Schoolstraat in Den Haag het kleine theater Pepijn op. Daarna speelde hij tientallen jaren onemanshows in binnen- en buitenland.