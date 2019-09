Exclusief voor abonnees Caals en Van Vooren staan opnieuw samen op de planken: “Is het nu duidelijk? Wij hebben geen ambras! Nooit gehad” Redactie

07 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ja, wij zijn destijds abrupt gestopt”, klinkt het bij komieken Luc Caals (67) en Dirk Van Vooren (47). “Maar níet omdat we elkaar niet meer konden uitstaan.” Na jaren elkaar niet te hebben gezien, brengt Stany Crets het duo opnieuw samen op het podium.

Tien jaar lang, van 1996 tot 2006, was het in Blankenberge elke zomer -lachen geblazen met de sketches en grappen van het komische duo Caals & Van Vooren. Ze golden als een vaste -waarde. Dus toen ze de stekker uit hun samenwerking trokken, kwam dat als een complete verrassing. Heel even, in 2012, speelden ze nog eens samen in het toneelstuk ‘Wat Een Soep’, waarna weer een lange stilte volgde. Tot nu. De beide heren zullen eind dit jaar samen te zien zijn in ‘Winterrevue 2019: Extra Large’ van Stany Crets. Het duo is herenigd.

Hoe zit dat nu precies, Dirk en Luc? Lag er destijds een ruzie aan de basis van jullie breuk, zoals velen denken?

Dirk: “We hopen dat het nu duidelijk is: wij hebben nooit ambras gehad. We hebben tien jaar aan de lopende band shows gemaakt, en hoopten op een doorbraak over heel Vlaanderen. Maar die bleef uit. Eén van ons had dan het idee om er dan maar mee te stoppen. En de ander ging akkoord.”

