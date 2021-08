Bye bye Kim Cattrall, hallo Nicole Ari Parker: deze actrice wordt de nieuwe hartsvriendin in ‘Sex and the City’

TVDat Kim Cattrall (65) niet te zien zou zijn in ‘And Just Like That ...’, het vervolg op de iconische reeks ‘Sex and the City’, was al langer bekend. Nu schrijft The Guardian dat haar plekje in de vriendengroep ingenomen zal worden door een andere actrice, Nicole Ari Parker (50).

De vriendengroep uit ‘Sex and the City’ telde altijd vier leden, gespeeld door Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon en Kim Cattrall. Maar de weigering van die laatste om ook mee te spelen in de vervolgreeks ‘And Just Like That ...’ liet een leemte achter die blijkbaar opgevuld moest worden. The Guardian schrijft namelijk dat Nicole Ari Parker, die bekend is van rollen in ‘Empire' en ‘Boogie Nights’, een hoofdrol krijgt in de nieuwe reeks. Zij zal documentairemaker Lisa Todd Wexley gaan spelen, de nieuwe beste vriendin van Carrie Bradshaw.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met haar casting biedt het productiebedrijf achter de reeks ook een antwoord op critici die vonden dat ‘Sex and the City’ te wit was. “Die show is zo wit als maar kan", schreef Chelsea Fairless, mede-oprichter van ‘Every Outfit on Sex and the City’, in 2018. “Er was niet één persoon van kleur een vast castlid.” Daar wil ‘And Just Like That ...' nu verandering in brengen. Niet alleen door de casting van Ari Parker, maar ook door het inhuren van nog drie andere vrouwen van kleur die regelmatig hun opwachting zullen maken in de reeks: Sara Ramirez, Karen Pittman en Sarita Choudhury.

Kim Cattrall heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze blij was om een einde te maken aan haar rol in ‘Sex and the City’. Ze speelde nog mee in de twee vervolgfilms, maar trok er daarna de stekker uit. “De reeks was een zegen, op veel verschillende manieren, maar na de tweede film had ik er genoeg van", vertelde ze. “Ik kon maar niet begrijpen waarom ze me niet gewoon vervingen door een andere actrice, in plaats van tijd te verspillen door me te pesten. Nee betekent nee." Dat Cattrall bovendien niet echt door een deur kon met die andere hoofdrolspeler, Sarah Jessica Parker, was ook algemeen bekend. “Ik denk dat ze aardiger had kunnen zijn. Ik weet niet wat haar probleem is”, zei Cattrall daar bijvoorbeeld over in een interview uit 2017.

LEES OOK: