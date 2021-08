BV’s verklappen hun meest vurige vakantieliefde: “Zo passioneel zoenen, dat deden ze alleen in Rimini”

Reizen of niet? Bekend Vlaanderen geeft inkijk in vakantie­plan­nen voor deze zomer

4 juni Nu de tweede coronazomer op rij eraankomt, dringen prangende vragen zich op: durven we een all-invakantie ver weg aan, of wordt het toch een chalet in de Ardennen of een appartement in Blankenberge? Met velen op het vliegtuig of met de eigen bubbel in de eigen auto? En hoe veilig zal dat allemaal zijn? Als het een troost mag wezen: onze BV’s worstelen met net dezelfde kwesties. Met zeer uiteenlopende beslissingen als gevolg. “Ik hoop dat de mensen verstandig genoeg zijn om thuis te blijven.”