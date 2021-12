BV’s over gezond eten tijdens de feestdagen: “Zondigen is toegelaten, zolang je voor de rest normaal doet”

We doen het allemaal weleens: meteen na de feestdagen op de weegschaal gaan staan en van afvallen een goed voornemen voor het nieuwe jaar maken. Gezondheidscoach Sonja Kimpen raadt aan om nooit meer aan een weegschaal te denken als er een feest in aantocht is, en je zeker niet te wegen tussen kerst en nieuwjaar. “Veel mensen denken dat ze gestraft worden op de weegschaal na kerst- en nieuwjaarsfeestjes. Een gevolg van onze ‘dieethersenen’. Maar het is onmogelijk om in twee weken tijd drie kilogram vet aan te komen”, aldus Sonja in Story. “Eén kilogram vet is 9.000 kcal. Dat kan je gewoon niet per dag eten! Geloof me, zelfs al laat je je gaan met een aperitief, borrelhapjes, soep met brood, een voorgerecht, een hoofdgerecht met frieten of kroketten, ijs, taart, pralines, wijn en frisdrank… , dan nog heb je maar een 3.500 calorieën binnen. Je weegschaal zal misschien even meer kilo’s aangeven, maar dat is vocht, geen vet. Je lichaam draait op volle toeren om de feestmaaltijd te verwerken. Als je de dagen nadien weer normaal eet, 2 liter water drinkt en dagelijks beweegt, zullen die vochtkilo’s vanzelf verdwijnen.’