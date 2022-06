BV’s influencen zich rijk via sociale media: “Tot wel 10.000 euro voor één bericht op Instagram”

BVEen nieuwe bikini, een luxereis of de zonnepanelen van merk X op hun dak: Bekende Vlamingen maken op sociale media steeds vaker openlijk reclame. En daar verdienen ze een stevige cent aan, geven ze toe in ‘Dag Allemaal’. Maar over welke bedragen gaat het? Doen de BV’s alles volgens het boekje? En blijven ze kritisch over de producten die ze aanprijzen? “Voor mij is dit een echte inkomstenbron geworden. En die is zeer welkom.”