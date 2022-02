BV’s getuigen tijdens Week tegen Pesten over eigen ervaringen: “Ze vroegen me van welk stort m’n kleren kwamen”

Showbizz“Het is nooit te laat om sorry te zeggen.” Met dat in het achterhoofd zocht Radio 2-stem Sven Pichal (42) een oud-klasgenoot op die vroeger werd gepest. “Ik heb het nooit voor hem opgenomen en da’s 30 jaar in m’n hoofd blijven sluimeren”, zegt Sven, die een van de boegbeelden is van de Week tegen Pesten. En hij is lang niet de enige BV die vier stippen op z’n hand zet en zo de Stip It-actie ondersteunt. Ook Bart Peeters (62), Camille Dhont (20) en Peter Van de Veire (50) delen hun ervaringen met pestgedrag. “Zelf heb ik het te weinig opgenomen voor iemand die gepest werd, dat stel ik vast als ik terugkijk.”